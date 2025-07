Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrer unter THC-Einfluss und ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 29.07.2025, gegen 16:35 Uhr konnte ein 35-jähriger E-Scooter Fahrer ohne Versicherungskennzeichen in der Franz-Kirrmeier-Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle gab der 35-jährige an, dass er den E-Scooter aufgrund des erst kürzlichen Erwerbs noch nicht zugelassen hat. Weiterhin gab der Mann den Polizeibeamten gegenüber an, dass er täglich Cannabis konsumieren würde. Dem E-Scooter Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Fahrt unter dem Einfluss von THC eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

