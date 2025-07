Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Römerberg (ots)

Am Montag, den 28.07.2025, gegen 20:40 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Dudenhofer Straße in Fahrtrichtung der Germersheimer Straße. Der Fahrer des Kleinkraftrades musste an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden PKW vorbeifahren. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr hinter dem Kleinkraftrad und überholte den Fahrer des Kleinkraftrades in der Engstelle. Der 16-jährige musste zur Seite ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und ist hierbei gestürzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der 16-jährige wurde vor Ort durch Ersthelfer versorgt und begab sich anschließend eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinkraftrades erlitt Schürfwunden an beiden Handgelenken und Knien.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell