FW-BO: Kohlenmonoxid im Wohngebäude

Bochum (ots) - Am Nachmittag kam es zu einem Stoffaustritt in einem Labor an der Ruhr-Universität Bochum. Ein Mitarbeiter klagte über Kopfschmerzen. Gegen 15:35 Uhr meldeten sich Mitarbeiter der Ruhr-Universität Bochum beim Notruf der Feuerwehr und berichteten, dass Schwefelwasserstoff in einem Labor ausgetreten sei. Das Labor wurde bereits während des Telefonats geräumt. Aufgrund der gemeldeten Lage alarmierte die ...

mehr