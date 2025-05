Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsverstöße in Bulmke-Hüllen geahndet

Gelsenkirchen (ots)

Geschwindigkeitsverstöße sind eine Hauptursache für Unfälle im öffentlichen Verkehrsraum. Aus diesem Grund führte die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag, 6. Mai 2025, gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Europastraße in Bulmke-Hüllen durch.

In der Zeit von 8.30 Uhr bis etwa 13.30 Uhr wurden die Geschwindigkeiten von circa 900 Fahrzeugen gemessen. In 22 Fällen folgte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für die Fahrerin oder den Fahrer. In 136 Fällen führte eine zu hohe Fahrgeschwindigkeit zu einer schriftlichen Verwarnung, bei dem das Verwarngeld im Nachgang bezahlt werden muss. Erschreckender Spitzenreiter war ein Auto aus Bottrop. Das Fahrzeug fuhr bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde mit 72 km/h durch die Europastraße und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Da es sich um eine Radarmessung ohne Anhalten handelte, wird die Fahrerin oder der Fahrer erst noch ermittelt. Ein solcher Verstoß hat Punkte in Flensburg, ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot zur Folge.

Auch in Zukunft wird die Polizei Gelsenkirchen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet und zu unterschiedlichen Zeiten unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell