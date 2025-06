Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gekentertes Segelboot auf dem Kemnader See führt zu Feuerwehreinsatz

Bochum (ots)

Am Donnerstagmittag kam es am Kemnader See zu einem großen Feuerwehreinsatz. Ein Segelboot war auf dem See gekentert, woraufhin eine Person aus dem Wasser gerettet werden musste. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Um 12:10 Uhr meldeten Passanten am Kemnader See ein gekentertes Segelboot mitten auf dem See zwischen den Häfen Heveney und Oveney. Zudem gaben sie an, dass sich eine Person im Wasser sowie eine weitere Person auf dem gekenterten Boot befinden sollten. Aufgrund der Meldung wurden von der Feuerwehrleitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehren Bochum und Witten zu den beiden Uferseiten des Kemnader Sees alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: Das gekenterte Segelboot trieb seitlich auf dem Wasser, und eine Frau saß auf dem Bootsrumpf. Ein Mann schwamm mehrere Meter entfernt im Wasser und wartete dort auf Hilfe. Mitarbeiter des Freizeitzentrums Kemnade waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Motorboot an der Unglücksstelle eingetroffen und hatten mit der Sicherung des Bootes begonnen. Ihnen gelang es, die Frau vom Boot zu retten und das Segelboot wieder aufzurichten. Anschließend brachten sie auch den Mann in Sicherheit. Am Ufer wurden die beiden Personen vom Rettungsdienstpersonal untersucht, beide hatten das Kentern glücklicherweise unverletzt überstanden. Das Segelboot wurde in den Hafen Heveney geschleppt und dort gesichert. Nach knapp 30 Minuten konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort.

