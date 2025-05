Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf A448 mit mehreren Pkw

Bochum Werne (ots)

Am Mittwoch, den 28. Mai 2025, wurde die Feuerwehr um 17:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A448 in Fahrtrichtung Bochum hinter der Anschlussstelle Witten-Zentrum alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass insgesamt fünf Pkw in den Unfall verwickelt waren, darunter zwei Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Acht Personen waren insgesamt beteiligt. Drei von ihnen wurden nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die übrigen Beteiligten wurden vor Ort betreut. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und führte die medizinische Sichtung sowie die Erstversorgung der Verletzten durch. Darüber hinaus unterstützten die Einsatzkräfte den Transport der Patienten und stellten die Betreuung der unverletzten Personen sicher. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Der Einsatz konnte gegen 18:30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache III, die Ausbildungseinheit sowie drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

