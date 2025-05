Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Gartenlaube an der Harpener Straße

Am Samstagnachmittag brannte zwischen der Harpener Straße und der Bahnstrecke der Deutschen Bahn eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Auch Teile der Böschung gerieten in Brand, verletz wurde niemand.

Mehrere Anrufer meldeten gegen 15:10 Uhr eine starke Rauchentwicklung zwischen der Harpener Straße und der Gleisanlage der Deutschen Bahn. Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache konnten die Einsatzkräfte eine brennende Gartenlaube als Ursache für die Rauchwolke ausmachen. Der Brand hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Teile der Böschung am Bahndamm ausgedehnt. Mit zwei Strahlrohren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, eine weitere Brandausbreitung wurde dadurch erfolgreich verhindert. Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da diese aufgrund der steilen Böschung zum Teil nur mit Hilfe von tragbaren Leitern durchgeführt werden konnten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz dann beendet.

Die Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr wurden vor Ort durch die Löscheinheiten Altenbochum und Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

