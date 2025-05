FW-BO: Abschlussmeldung: Nächtlicher Großbrand in einer Diskothek in Bochum Hamme

Bochum (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Halle einer Diskothek an der Freudenbergstraße in Bochum Hamme zu einem Großbrand. Die Räumlichkeiten der Diskothek wurden durch den Brand zerstört, verletzt wurde Niemand. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte durch den Einsatz der Feuerwehr erfolgreich verhindert werden. Die erste Meldung erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um ...

mehr