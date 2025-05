Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Großbrand in einer Diskothek in Bochum Hamme

Bochum (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Halle einer Diskothek an der Freudenbergstraße in Bochum Hamme zu einem Großbrand. Die Räumlichkeiten der Diskothek wurden durch den Brand zerstört, verletzt wurde Niemand. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte durch den Einsatz der Feuerwehr erfolgreich verhindert werden.

Die erste Meldung erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um kurz nach 04.00 Uhr durch den Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage aus dem Gebäude. Noch vor dem Eintreffen des ersten Löschzuges der Innenstadtwache wurde der Brand durch Anrufe mehrerer Autofahrer von der nahegelegen A 40 bestätigt, sodass umgehende weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Innenraum der Diskothek bereits in voller Ausdehnung und erste Flammen schlugen bereits aus dem Dach der Halle. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in Gefahr, da die Diskothek zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen war.

Mit vier Strahlrohren im Innenangriff sowie über zwei Drehleitern wurde der Brand bekämpft. Nach rund 90 Minuten war der Band unter Kontrolle und eine Brandausbreitung war nicht mehr zu befürchten. Ein Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte durch den massiven Löscheinsatz erfolgreich verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als sehr aufwendig, da große Teile der Zwischendecke geöffnet und kontrolliert werden mussten. Immer wieder konnten die Einsatzkräfte dort Glutnester lokalisieren, die gezielt abgelöscht wurden. Die Dachflächen des Halle wurden mit Hilfe einer Drohen mit Wärmebildkamera kontrolliert.

Durch anfänglich massive Rauchentwicklung wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung ausgelöst, die aber aufgrund des schnelle Löscherfolges nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden konnte.

In der Spitze waren rund 85 Einsatzkräfte vor Ort. Neben drei Löschzügen der Berufsfeuerwehr kamen auch mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Zudem wurden durch weiterer Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Grundschutz im Stadtgebiet sichergestellt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell