POL-PDLU: Verkehrssicherheitstag mit Fahrradcodierungsaktion

Mutterstadt (ots) - Beim Abbiegen von der Oggersheimer Straße in die Untere Kirchenstraße kollidierte eine 81-jährige Fahrradfahrerin aus Mutterstadt am Montagmittag mit einem dort entgegenkommenden Lieferwagen eines 22-jährigen aus Hemsbach. Durch den Sturz erlitt die Fahrradfahrerin Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Hierzu werden unter anderem Zeugen des Unfallhergangs gebeten, sich unter der ...

mehr