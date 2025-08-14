Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 13.08.2025, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kandelstraße in Emmendingen ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell