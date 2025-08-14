PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 13.08.2025, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kandelstraße in Emmendingen ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

