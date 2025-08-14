Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Werkstatt und Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 12.08.2025, 17.00 Uhr und Mittwoch, 13.08.2025, 10.00 Uhr Zutritt in eine Werkstatt in der Goethestraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenbereich. Aus einem Lagerraum wurde ein Einspritzprüfgerät entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird noch geprüft. Vermutlich die gleiche Täterschaft drang auch in einen Baucontainer ein, welcher neben der Werkstatt steht. Hier wurde aus jetziger Sicht nichts entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Goethestraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell