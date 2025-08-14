POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 07:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache vor der Ampelanlage in der Schaffhauser Straße auf einen 28-jährigen Opel-Fahrer auf. Durch die Kollision wurde der Opel auf den vor ihm befindlichen Lieferwagen aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.
