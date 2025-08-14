Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto gegen Motorrad am Grenzübergang

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025 um 09:30 Uhr beabsichtigte ein 67-jähriger Peugeot-Fahrer auf einen Parkplatz linksseitig der Fahrbahn am Grenzübergang einzupacken. Dabei kam es zur Kollision mit einem 47- jährigen Motorradfahrer der durch die Kollision schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro entstanden sein.

