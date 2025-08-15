Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Mehrere gelöste Pkw-Radmuttern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben zurückliegend im Bereich Löffingen mehrfach Radmuttern an abgestellten Fahrzeugen gelockert.

Bereits am Montag 28.07.2025, teilte ein Verkehrsteilnehmer dem Polizeiposten in Löffingen mit, dass er während der Fahrt auf der B31 ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug wahrgenommen hatte. Daraufhin begab sich der Mann in eine Fachwerkstatt, wo sich herausgestellt hatte, dass an einem Vorderreifen sämtliche Radmuttern gelockert waren. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt.

Bei einem weiteren Vorfall am Montag, 04.08.2025, meldete eine weitere Geschädigte telefonisch, dass bei ihr ebenfalls gelockerte Radmuttern an einem Vorderrad festgestellt wurden. Die Frau hatte sich mit ihrem Wagen auf den Nachhauseweg von Ihrem Arbeitsplatz in Löffingen begeben. Dabei bemerkte sie auffällige Geräusche während der Fahrt und hat bei der anschließenden Überprüfung die lockeren Radmuttern bemerkt.

Ob es sich bei den Vorfällen um gezielte Vorsatztaten einer bislang unbekannten Person oder zufällige Feststellungen handelt, ist noch unklar.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und rät derzeit zur besonderen Sorgfalt bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des Fahrzeugs vor dem Fahrtantritt.

ak

