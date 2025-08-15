PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Mehrere gelöste Pkw-Radmuttern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben zurückliegend im Bereich Löffingen mehrfach Radmuttern an abgestellten Fahrzeugen gelockert.

Bereits am Montag 28.07.2025, teilte ein Verkehrsteilnehmer dem Polizeiposten in Löffingen mit, dass er während der Fahrt auf der B31 ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug wahrgenommen hatte. Daraufhin begab sich der Mann in eine Fachwerkstatt, wo sich herausgestellt hatte, dass an einem Vorderreifen sämtliche Radmuttern gelockert waren. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt.

Bei einem weiteren Vorfall am Montag, 04.08.2025, meldete eine weitere Geschädigte telefonisch, dass bei ihr ebenfalls gelockerte Radmuttern an einem Vorderrad festgestellt wurden. Die Frau hatte sich mit ihrem Wagen auf den Nachhauseweg von Ihrem Arbeitsplatz in Löffingen begeben. Dabei bemerkte sie auffällige Geräusche während der Fahrt und hat bei der anschließenden Überprüfung die lockeren Radmuttern bemerkt.

Ob es sich bei den Vorfällen um gezielte Vorsatztaten einer bislang unbekannten Person oder zufällige Feststellungen handelt, ist noch unklar.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654 80606-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und rät derzeit zur besonderen Sorgfalt bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des Fahrzeugs vor dem Fahrtantritt.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:52

    POL-FR: Folgemeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

    Freiburg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person Brandverletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schuppen brannte völlig aus, das Gebäude ist erheblich beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Die zehn betroffenen Bewohnende werden durch die Gemeinde Steinen oder Angehörige untergebracht. Die angrenzenden ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:43

    POL-FR: Erstmeldung: Steinen: Brand eines Gebäudes mit angrenzendem Schuppen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.08.2025, gingen gegen 11:30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Gebäudes in Bereich der Kanderner Str. in Steinen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brennt aktuell ein Schuppen und ein Wohnhaus. Durch das Feuer soll ein weiteres Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei angrenzende Gebäude mussten geräumt werden. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:15

    POL-FR: Malsburg-Marzell: Einbruch in Sportheim

    Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 13.08.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr gelangten drei Unbekannte gewaltsam in das Gebäude einer Sportgaststätte in der Straße "Atzenmatt" und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach Sachlage scheiterte das Öffnen eines Tresors. Ob Gegenstände entwendet wurden sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Tathandlung wurde durch eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren