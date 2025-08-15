PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Wohncontainer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft auf nicht geklärte Art und Weise in einen Wohncontainer in der alten Landstraße in Albbruck und entwendeten dort mehrere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder den Sachverhalt beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat ist unter 077418316 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt unter 07761 934 500 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

