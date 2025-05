Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop/ Castrop-Rauxel: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten bislang unbekannter Täter nach einem Einbruch an der Kanalstraße. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Einbrecher über ein Kellergitterfenster in die Doppelhaushälfte. Über den Keller gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Der Einbruch passierte in der Zeit vom 19. Mai (16:00) bis zum 28. Mai (14:50 Uhr).

Bottrop:

An der Glückaufstraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude der Caritas ein. In der Zeit von Mittwochnachmittag (16:00 Uhr) bis Donnerstagvormittag (10:00 Uhr) hebelten sie eine Kellertür auf und verschafften sich somit auch Zutritt zu den Büroräumen. Dort brachen die Unbekannten einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. In dem Tresor befand sich unter anderem Bargeld.

Castrop-Rauxel:

Bislang unbekannte Täter schlugen in der vergangenen Nacht die Scheibe eines Notausgangs eines Supermarktes ein. Sie stahlen mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten dann. Ein Zeuge konnte gegen 02:08 Uhr zwei mögliche tatverdächtige junge Männer (Mitte 20) beobachten, die sich offensichtlich mit einem großen weißen Sack auf der Flucht befanden. Der Supermarkt befindet sich an der Uferstraße. Die Polizei setzte für die Fahndung auch einen Hubschrauber ein - leider ohne Erfolg.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell