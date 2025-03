Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Ins Schleudern geraten

St. Martin (ots)

Ein 61 Jahre alter Renault-Fahrer kam am Sonntagmittag (Unfallzeit 23.03.2025, 12.36 Uhr) auf der K32 zwischen St. Martin und Maikammer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi. Der Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen und schrammte dabei mit seinem Fahrzeug an einer Sandsteinmauer entlang. Seine Beifahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen im Hüftbereich und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 15.000 Euro.

