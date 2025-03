POL-PDLD: Hühner gestohlen

Westheim (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 22.03.2025, 18:30 Uhr bis Sonntag, 23.03.2025, 22:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße. Räumlichkeiten im Anwesen wurden durchwühlt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter 07274/985-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der ...

