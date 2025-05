POL-RE: Herten: Mehrere Verletzte bei Unfall - Ohne Führerschein und vermutlich betrunken gefahren

Recklinghausen (ots) - An einem Spielplatz im Bereich der Kellermannstraße kam es am gestrigen Feiertag zu einer Auseinandersetzung. Gegen 20:30 Uhr traf ein 22-Jähriger aus Bottrop auf eine achtköpfige Personengruppe. Einer aus der Gruppe soll den Bottroper unvermittelt angegriffen haben. Daraufhin stürzte der 22-Jährige und wurde schwer verletzt. Die Personengruppe flüchtete in Richtung Wortmannstraße. ...

