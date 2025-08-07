Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Von-Galen-Straße

Betrug einer Seniorin

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen klingelten an der Haustür einer Seniorin auf der Von-Galen-Straße in Dülmen und boten an, den Eingangsbereich für 500 Euro zu säubern. Einer der Personen hielt sich zeitweise auch alleine in der Wohnung der Geschädigten auf. Bei der anschließenden Lohnübergabe hielt sie ihre Geldbörse hin und ließ die Arbeiter das Geld entnehmen.

Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass eine niedrige vierstellige Bargeldsummer aus ihrer Schublade im Wohnzimmer fehlte und auch aus ihrer Geldbörse mehr genommen worden war, als vereinbart.

Die Täter können von ihr und Zeugen wie folgt beschrieben werden:

1.Person (wurde Roy genannt):

- ca. 35-40 Jahre alt - ca. 175 - 180 cm - stämmig / korpulent - helle, kurze Haare - trug eine Warnweste und ein Baseball-Cap

eventuell englischer Akzent

- sprach gebrochen Deutsch

2. Person (eventuell Bruder)

- ca. 185-190 - ca. 35-40 Jahre alt - sehr stämmig - schwarze Arbeitshose - orange Warnweste - helle, kurze Haare

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell