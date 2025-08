POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag (02.08.2025), 10.00 Uhr bis Montag (04.08.2025) 10.00 Uhr, in den Dorfladen auf der Rekener Straße in Dülmen einzubrechen. Hebelspuren konnten an zwei Türen festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

