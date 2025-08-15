Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Weilheim: Unfall im Begegnungsverkehr auf der L157

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 12:40 Uhr sollen sich auf der L157 zwischen Gurtweil und Weilheim in einer engen Kurve ein Linienbus und ein Kleinbus begegnet sein. Dabei kam es zur Kollision der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1000 Euro. Da die Schuldfrage bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Waldshut (Tel.: 07751 8316 531) weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

