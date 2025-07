POL-SE: Bönningstedt - Fund von Cannabispflanzen in Waldstück - Kriminalpolizei ermittelt

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Montagnachmittag (14.07.2025) ist es in der Maurepasstraße in Richtung Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Transporter zwei wartenden Pkw hinten auffuhr. Vier Personen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Gegen 15:20 Uhr ...

