Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Medieneinladung zur Übergabe einer Zuwendung an einen Polizeibeamten durch den Hilfs- und Unterstützungsfonds

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) wird Herr Andreas Breitner als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not e. V. einem Polizeibeamten vom Polizeirevier Pinneberg eine Zuwendung übergeben. Hintergründe zu dem Vorfall aus September 2023 sowie weitergehende Informationen zur geplanten Übergabe können der angefügten Datei entnommen werden.

Hiermit werden interessierte Medienvertreter/innen herzlich zur Veranstaltung am kommenden Donnerstag, 17. Juli 2025 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Pinneberg in der Elmshorner Straße 40 eingeladen.

Es wird um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0173 / 209 51 39 gebeten.

