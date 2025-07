Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch

BAB 23 - Polizei führt Schwerlast- und Gefahrgutkontrolle an der Autobahn durch und stellt Verstöße fest

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Tornesch / BAB 23 (ots)

Am heutigen Montag (14.07.2025) führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn mit Unterstützung von Kontrollkräften der Verkehrspolizeidienststellen aus Bad Segeberg, Heide, Brunsbüttel und Neumünster sowie dem Bundesamt für Logistik und Mobilität eine Schwerlast- und Gefahrgutkontrolle auf dem Parkplatz Forst Rantzau an der Autobahn 23 durch.

Die Kontrollkräfte überprüften im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 71 Lastkraftwagen, wovon 42 Fahrzeuge beanstandet wurden und bei 3 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Der Anteil des Güterkraftverkehrs bewegt sich in Deutschland seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Die Speditionsbranche ist durch einen hohen Konkurrenzdruck geprägt, der mit einer hohen Auslastung der genutzten Fahrzeuge sowie des eingesetzten Fahrpersonals einhergeht. Diese Umstände führen immer wieder zu Verstößen gegen die geltenden Verkehrsvorschriften.

Am heutigen Kontrolltag stellten die Beamten einen Schwertransport fest, der eine Baumaschine geladen hatte und nicht den erlaubten Maßen entsprach. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt. Gegen das Speditionsunternehmen wurde ein entsprechendes Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet, um den wirtschaftlichen Vorteil, den das Unternehmen durch die Überladung einnahm, zu entziehen.

In fünf Fällen sicherten die Verantwortlichen ihre Ladung nicht ordnungsgemäß, so dass entsprechende Bußgeldanzeigen in Höhe von 60 Euro gegen die Fahrer gefertigt wurden.

Bei 31 Fahrzeugführern stellten die Einsatzkräfte Überschreitungen bei den Lenk- und Ruhezeiten fest. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz sind mit mehreren hundert Euro Bußgeld belegt. Bei den weiteren festgestellten Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um defekte Beleuchtungen oder Überschreitungen der Hauptuntersuchung.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell