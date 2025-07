Norderstedt (ots) - Am heutigen Donnerstag (10.07.2025) ist es in der Rathausallee/In der Großen Heiden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Linienbus einen parkenden Transporter touchierte und deshalb stark abbremste. In der Folge stürzten diverse Fahrgäste, darunter Schulkinder, im Bus und verletzten ...

mehr