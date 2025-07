Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mehrere Fahrgäste stürzen nach Vollbremsung im Linienbus und verletzten sich

Norderstedt (ots)

Am heutigen Donnerstag (10.07.2025) ist es in der Rathausallee/In der Großen Heiden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Linienbus einen parkenden Transporter touchierte und deshalb stark abbremste. In der Folge stürzten diverse Fahrgäste, darunter Schulkinder, im Bus und verletzten sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein 30-jähriger Busfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers einen parkenden Transporter der Marke Opel und leitete eine Vollbremsung ein. Daraufhin stürzten mehrere der insgesamt 30 im Bus befindlichen Fahrgäste zu Boden und verletzten sich. Unter den Verletzten befanden sich mehrere Schüler einer zweiten Schulklasse. Der Unfall wurde um 11:52 Uhr bei der Polizeileitstelle gemeldet.

Bisher sind insgesamt zehn leicht verletzte Fahrgäste polizeilich bekannt, neun von den Verletzten, ein 20-jähriger Norderstedter und acht Kinder (alle 8 Jahre), mussten vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Busfahrer, ein syrischer Staatsbürger, blieb unverletzt. Am Bus entstand ein leichter Sachschaden am Außenspiegel.

Die Rathausallee aus Richtung Ulzburger Straße musste aufgrund der Vielzahl an eingesetzten Einsatz- und Rettungsfahrzeugen kurzzeitig gesperrt werden.

Die Verkehrsbetriebe stellten einen Ersatzbus zum Weitertransport der Fahrgäste, insbesondere für die Kinder, zur Verfügung.

Die Polizei Norderstedt leitete ein Ermittlungsverfahren mit den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell