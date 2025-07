POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Täter stellt während einer Einbruchstat die Anwesenheit des Bewohners fest und flüchtet umgehend - Polizei sucht Zeugen

Klein Rönnau (ots) - Vom 06.07.2025 (Sonntag, 20.00 Uhr) bis 07.07.2025 (Montag 18.50 Uhr) ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Seeweg gekommen. In dem genannten Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch wurde nicht vollendet. Gründe hierfür sind bisher nicht bekannt. ...

