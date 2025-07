POL-SE: Quickborn - Heranwachsender fährt ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss mit gestohlenem Pkw

Stipsdorf (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03./04.07.2025) ist es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft eine Geldbörse mit ungefähr 100 Euro Bargeld entwendete. Die Hausbewohner schliefen während der Tat und stellten den Einbruch am ...

