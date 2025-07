Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Schwere Raubstraftat - Unbekannte überwältigen Seniorin in ihrem Haus und erlangen Wertgegenstände - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ellerbek (ots)

Am Freitag (04.07.2025) ist es in der Dorfstraße in Ellerbek zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der mindestens zwei unbekannte Männer eine Seniorin in ihrem Wohnhaus überwältigten und anschließend das Haus nach Wertgegenständen absuchten. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten gegen 12:30 Uhr zwei männliche Personen nach Klingeln an der Hauseingangstür unter einem Vorwand in das Einfamilienhaus zu gelangen. Nachdem die Bewohnerin den Zutritt verweigerte, drangen die beiden Männer unter Anwendung körperlicher Gewalt in das Objekt ein und fesselten die Seniorin in ihrem Schlafzimmer.

Die Täter durchsuchten über einen Zeitraum von ungefähr einer Stunde das Haus nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld sowie Schmuck in bisher nicht benannter Höhe an sich. Gegen 13:30 Uhr verließen die Unbekannten das Haus durch die Eingangstür und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte konnte im Anschluss ihre Nachbarn aufsuchen, die umgehend den Notruf wählten. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung mit diversen Kräften aus dem Revierbereich Pinneberg und weiteren benachbarten Dienststellen sowie unter Einbeziehung der Landespolizei Hamburg und Bundespolizei ein. Die Täter konnten jedoch flüchten.

Die Bewohnerin erlitt durch die Fesselung leichte, körperliche Verletzungen, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Sie beschrieb die beiden Männer mit einer schlanken Statur mit weißen Oberbekleidungen und dunklen Hosen. Auffällig war, dass sich beide Personen als Mitarbeiter eines Rettungsdienstes ausgegeben und entsprechende T-Shirts mit rotem Wappen getragen haben.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein Hinweis auf einen dunklen VW Passat älteren Baujahrs (vermutlich ab 2001) erlangt werden. Das Fahrzeug mit "WL"-Kennzeichen parkte im Tatzeitraum in Tatortnähe. Ob der Pkw tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat stand und ob die Täter auch das Fahrzeug zur Flucht nutzten, ist bisher nicht bestätigt und Gegenstand der intensiv geführten Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg fragt nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern geben können. Wer hat den in Rede stehenden VW Passat am Tattag oder an vorherigen Tagen in Ellerbek wahrgenommen? Wer kann Angaben zu Fahrzeuginsassen machen?

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die unbekannten Männer den Tatort vorab auskundschafteten und sich bereits an anderen Tagen in Tatortnähe aufhielten.

Mitteilungen werden von der Polizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell