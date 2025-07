POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannter entfernt sich unerlaubt nach Parkrempler vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots) - In der Nacht auf Samstag (05.07.2025) ist es in einer Tiefgarage bei einem Einkaufszentrum in Norderstedt-Garstedt zu einem größeren Brandgeschehen gekommen, bei dem drei parkende Pkw vollständig zerstört und drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine aktive Brandmeldeanlage alarmierte ...

