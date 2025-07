Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Brandgeschehen in Tiefgarage - Drei Fahrzeuge brennen vollständig aus - Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Samstag (05.07.2025) ist es in einer Tiefgarage bei einem Einkaufszentrum in Norderstedt-Garstedt zu einem größeren Brandgeschehen gekommen, bei dem drei parkende Pkw vollständig zerstört und drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Eine aktive Brandmeldeanlage alarmierte um 03:43 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, die beim Eintreffen vor Ort einen Großbrand feststellten.

Drei nebeneinander parkende Pkw, ein Mercedes GLC, ein VW Golf und ein Fahrzeug bisher unbekannten Modells, wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden zwei auf gleicher Parkebene stehende Krafträder und ein VW Bus durch die Hitzeentwicklung lädiert.

Personen sind bei dem Großfeuer nicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht abgeschätzt werden, dürfte aber in einem mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist bisher unbekannt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf einen unbekannten Mann, der sich vor dem Ausbruch des Feuers in der Tiefgarage aufgehalten hatte. Daher können die Ermittler zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Brandstiftung nicht ausschließen. Ob der Unbekannte tatsächlich mit der Brandursache in Verbindung gebracht werden kann, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen in der Tiefgarage oder im Nahbereich wahrgenommen? Wer kann den genannten Mann beschreiben oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

