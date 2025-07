Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Feuer in Tiefgarage - Schlafstätte eines Obdachlosen und Pkw ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am 05.07.2025 (Samstag) ist es morgens zu einem Feuer in der Tiefgarage unterhalb vom ZOB in der Straße Rosengarten gekommen. Eine durch einen Obdachlosen hergerichtete Schlafstätte und ein daneben parkender Pkw-Smart brannten vollständig aus.

Um 09.30 Uhr meldete eine Anruferin über den Notruf, dass schwarzer Rauch aus der Tiefgarage aufsteige. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten dann fest, dass eine Schlafstätte eines Obdachlosen mit dessen persönlichen Gegenständen und ein Pkw-Smart in voller Ausdehnung brannten. Ein in der Nähe parkender Pkw wurde durch die große Hitze ebenso beschädigt wie auch in unmittelbarer Nähe der Brandstelle befindliche Gebäudeteile. Menschen sind laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht zu Schaden gekommen.

Die Ermittlungen zu dieser Brandsache werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Ermittler weder eine Brandstifgtung noch einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen. Nun hofft man auf Hinweise von möglichen Zeugen, die in der Zeit vor 09.30 Uhr Feststellungen getroffen haben, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, möge sich unter der Rufnummer 04101-202-0 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell