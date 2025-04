Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kaminbrand in Kleinich (OT Götzeroth)

Kleinich (OT Götzeroth) (ots)

Am Morgen des 20.04.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Ortschaft Götzeroth zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dort geriet ein Kamin eines Einfamilienhauses in Brand. Die alleinlebende Bewohnerin reagierte nach Hinweis der aufmerksamen Nachbarschaft richtig und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Diese rückte mit einer großen Anzahl an Kräften, aus den umliegenden Ortschaften, zum Brandort aus und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Nachdem die Feuerwehr den Brand bekämpft und das Gebäude durchlüftet hatte, konnte die Bewohnerin unverletzt in ihr Haus zurückkehren. Zu einem Personen oder signifikanten Gebäudeschaden kam es nicht.

