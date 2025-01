POL-NB: Nächtliche Einsätze wegen gestohlener Kennzeichen und Co.

Neubrandenburg (ots) - Nach einem Balkonbrand in der Willi-Bredel-Straße im Vogelviertel dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiter an. In der ersten Etage des Mehrfamilienhauses war am Sonnabendnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war zügig vor Ort, um das Feuer zu löschen. Durch Brand und Löschmaßnahmen wurde der Balkon sowie ein Teil der ...

mehr