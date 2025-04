Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW nach Verkehrsunfallflucht neben Dienstgebäude geschoben und abgestellt

Birkenfeld (ots)

Am Ostersamstag, den 19.04.2025 gegen 01.10 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein mögliches Verkehrsdelikt. Sie schilderte, dass sie mehrere junge Männer sah, als diese einen im Frontbereich stark beschädigten PKW mit ausgelösten Airbags die Wasserschiederstraße am Polizeigebäude vorbeischoben. Nach ihrer ersten Sichtung habe die Anruferin die Männer samt PKW jedoch aus den Augen verloren. Anhand frisch vorgefundener Betriebsstoffe auf der Fahrbahn der Straße Am Talweiher konnte eine Unfallstelle ermittelt werden. Der PKW kollidierte nach Abkommen von der Fahrbahn nach links mit einem aufgestellten Schmuck-Findling mit einem Gewicht von ca 1,5 Tonnen und verschob diesen dabei. Anschließend wurde der PKW von dort weggeschoben. Der Spur der Betriebsstoffe folgend konnte der PKW auf einem Parkplatz direkt neben dem Dienstgebäude vorgefunden werden. Zwei männliche Passanten wurden anhand dem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang dem PKW zugeordnet. Hierbei stellte sich der Halter als Verursacher des Verkehrsunfalls heraus. Dieser war erheblich alkoholisiert, so dass strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt wurden. Im Nachgang meldeten sich zwei Mitfahrer des Unfallverursacher als verletzt, wobei einer mit Verdacht eines Handgelenkbruchs ins Krankenhaus Birkenfeld eingeliefert werden musste. Sollte es weitere Unfallzeugen geben, so mögen sich diese unter der 06782-9910 an hiesige Polizeiinspektion wenden.

