Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Drei Männer mit Stich- und Schnittverletzungen melden sich in den Notaufnahmen zweier Kliniken

Elmshorn (ots)

In den späten Abendstunden des 04.07.2025 (Freitag) oder den frühen Morgenstunden des 05.07.2025 (Samstag) ist es zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen drei türkischen Staatsbürger durch Messer oder ähnlichen Gegenständen schwer verletzt wurden. Zwei der Männer erschienen gegen 02.30 Uhr (05.07.2025) in der Elmshorner Klinik. Eine dritte Person meldete sich in der Notaufnahme der Pinneberger Klinik.

Durch einen Mangel an Kooperationsbereitschaft und zusätzlich wegen sprachlicher Schwierigkeiten wurde bisher noch wenig zu den Tatumständen bekannt.

Nach ersten Ermittlungen kam es vor einer Kneipe in der Mühlenstraße zu einer Auseinandersetzung in deren Folge die drei Männer verletzt wurden. Spuren an dem vermeidlichen Tatort zeugen von der vorangegangenen Tat.

Bei den drei Verletzten handelt es sich um türkische Staatsbürger im Alter von 35, 32 und 22 Jahren. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Gruppe aus drei bis fünf Männern gehandelt haben soll.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt die Kriminalpolizeistelle Elmshorn. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben könnten, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121-803-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell