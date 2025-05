Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrugsmasche mit Scheinkäufen

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend erstattete eine 22-jährige Frau Anzeige bei der Erfurter Polizei, nachdem sie in den vergangenen Tagen Opfer eines Betrugs geworden war. Über einen Messenger-Dienst wurde sie von Unbekannten in eine Gruppe aufgenommen. Dort forderten die Täter sie auf, kleinere Geldbeträge auf verschiedene Konten zu überweisen, angeblich im Rahmen von Scheinkäufen. Die Frau erhielt die überwiesenen Beträge zunächst zurück, einschließlich einer Provision. Anschließend wurde sie aufgefordert, höhere Summen zu überweisen, um eine entsprechend größere Provision zu erhalten. Dieser Aufforderung kam sie nach. Rückzahlungen blieben diesmal jedoch aus, sodass sie insgesamt über 26.000 Euro an die Betrüger verlor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs aufgenommen. (SE)

