LPI-EF: Dekorationsartikel bei Einbruch entwendet

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Carl-Zeiß-Straße in Erfurt zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und brach anschließend über die Eingangstür in eine Wohnung ein. Dort durchsuchte er mehrere Räume und entwendete schließlich Bargeld in Höhe von über 2.400 Euro. Nachdem die Bewohner zu ihrer Wohnung zurückkehrten, ...

