Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Strommast fängt Feuer

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in einer Kleingartenanlage in der Seebachstraße in Erfurt zu einem Brand. Gegen 21:00 Uhr geriet nach ersten Erkenntnissen aus bislang unbekannter Ursache der Sicherungskasten eines Strommasts in Brand. Die Flammen griffen auf den Holzmast über und beschädigten zudem zwei angrenzende Gartenlauben. Die alarmierten Einsatzkräfte kamen vor Ort und die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (SE)

