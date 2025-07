Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude

Norderstedt - Einbruch in Tankstelle - Täter flüchten und lassen Tatfahrzeug zurück - Polizei sucht weitere Zeugen

Kayhude / Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (09.07.2025) ist es in der Segeberger Straße/B 432 zu einem Einbruch in Tankstelle gekommen, bei dem die Täter von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt wurden. Die Unbekannten flüchteten vom Tatort und ließen in Norderstedt ihr Fahrzeug zurück.

Gegen 02:30 Uhr bemerkte ein Zeuge im Vorbeifahren eine Alarmauslösung bei der tatbetroffenen Tankstelle. Zeitgleich kamen mindestens drei Personen aus der Tankstelle und stiegen in einen dunklen Kombi, mit dem sie in Richtung Norderstedt mit hoher Geschwindigkeit flüchteten.

Der Zeuge konnte wenige Minuten später das Fluchtfahrzeug an der B 432 i. H. Wilhelm-Busch-Platz stehend sichten und die Polizei heranführen. Im Fahrzeug befanden sich in der Menge bisher nicht bestimmte Tabakwaren, die vermutlich zuvor aus der Tankstelle entwendet wurden. Die Täter hatten sich zu Fuß vom Abstellort des Fahrzeugs in unbekannte Richtung entfernt.

Trotz Einleitung einer groß angelegten Fahndung unter Einbindung von Diensthunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber sowie mit Beteiligung der Landespolizei Hamburg und der Bundespolizei blieben die Personen flüchtig.

Das Tatfahrzeug wurde von den Einsatzkräften sichergestellt und eingeschleppt. Die Auswertungen der sichergestellten Gegenstände durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Tankstellen und Entwendungen von Tabakwaren ist nicht auszuschließen und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern werden von der Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell