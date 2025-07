Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg

L 75 - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Montagnachmittag (14.07.2025) ist es in der Maurepasstraße in Richtung Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Transporter zwei wartenden Pkw hinten auffuhr. Vier Personen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Gegen 15:20 Uhr fuhr ein Iveco Transporter aus bisher ungeklärter Ursache einem VW Golf, der an einer Fußgängerampel wartete, hinten auf. Der Golf wiederum wurde in einen davor ebenfalls wartenden Jeep Cherokee geschoben. Der Kastenwagen prallte im Weiteren gegen einen Zaun und kam auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die Golf-Fahrerin, eine 52-Jährige aus Henstedt-Ulzburg, und die Insassen aus dem Jeep, ein 50-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg und eine 27-Jährige aus Norderstedt, mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 22-jährige Unfallfahrer, ein in Bad Bramstedt wohnhafter Mazedonier, wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der summierte Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Transporter für eine weitere technische Untersuchung.

Ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Unfallermittlungen führt die Polizei Henstedt-Ulzburg.

