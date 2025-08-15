Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Degerfelden: Diebstahl von hochwertigem Pedelec aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag, 14.08.2025 zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr ein hochwertiges Pedelec aus einer Garage in der Straße "In den Grundmatten". Der oder die Täter öffneten das angelente Garagentor, entfernten das Ladegerät und nahmen das mit einem Kettenschloss verschlossenen Pedelec mit. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein oliv/goldenes Fahrrad der Marke Cube Stereo Hybrid. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum "In den Grundmatten" gemacht haben oder Hinweise zum verbleib des Pedelecs geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

