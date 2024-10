POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Pronsfeld (ots) - In der Nacht vom 12.10.2024, 21:00 Uhr, auf den 13.10.2024, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Café "Stullwerk" in der Bahnhofstraße Pronsfeld. Es wurde ein kleinerer Bargeld-Betrag entwendet. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der 06551-9420 mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm Tel. 06551/942-0 pipruem@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

