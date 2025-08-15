Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Rümmingen: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, 14.08.2025 zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Wittlinger Straße. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Verschiedene Zimmer wurden durchsucht und aus einem Werkzeugkasten sämtliches Werkzeug entwendet. Ebenso wurde ein Laptop und eine PS4 mitgenommen sowie ein Fernseher beschädigt. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlschaden können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Wittlinger Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

