Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Motorradfahrer verunfallt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 12.20 Uhr ein 63 Jahre alter Motorrad-Fahrer auf der L142 in Aitern. Die Strecke befuhr dieser zuvor in einer Motorradgruppe von Holzinshaus kommend in Fahrtrichtung Untermultem/ Belchen. Nach dem Ort Holzinshaus kam der 63-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Haarnadelkurve zu Fall und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er an eine Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-Jährige schwer und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell