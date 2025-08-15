PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Motorradfahrer verunfallt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 12.20 Uhr ein 63 Jahre alter Motorrad-Fahrer auf der L142 in Aitern. Die Strecke befuhr dieser zuvor in einer Motorradgruppe von Holzinshaus kommend in Fahrtrichtung Untermultem/ Belchen. Nach dem Ort Holzinshaus kam der 63-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Haarnadelkurve zu Fall und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er an eine Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-Jährige schwer und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:59

    POL-FR: Weil am Rhein: Rotlicht missachtet - Radfahrerin angefahren

    Freiburg (ots) - Mit seinem Kia befuhr am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 13.00 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Freiburger Straße in Richtung Weil am Rhein. Bei der Fußgängerfurt der Freiburger Straße/ Burgunder Straße war die Ampel auf Rotlicht, welches der 47-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen missachtete und weiterfuhr. Zeitgleich fuhr eine 50-Jährige bei ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:58

    POL-FR: Weil am Rhein: Fahrzeug kommt von Straße ab - 40000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und 40000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 15.00 Uhr auf der Hauptstraße, Höhe Läublinpark. Diese befuhr zuvor ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Jaguar Land Rover vom Berliner Platz kommend in Fahrtrichtung Alt-Weil. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Römerstraße/ ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:57

    POL-FR: Weil am Rhein/ Rümmingen: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, 14.08.2025 zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Wittlinger Straße. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Verschiedene Zimmer wurden durchsucht und aus einem Werkzeugkasten sämtliches Werkzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren