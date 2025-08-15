Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rotlicht missachtet - Radfahrerin angefahren

Freiburg (ots)

Mit seinem Kia befuhr am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 13.00 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Freiburger Straße in Richtung Weil am Rhein. Bei der Fußgängerfurt der Freiburger Straße/ Burgunder Straße war die Ampel auf Rotlicht, welches der 47-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen missachtete und weiterfuhr. Zeitgleich fuhr eine 50-Jährige bei Grün mit ihrem Pedelec über den Fußgängerfurt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam, bei welchem die Pedelec-Fahrerin stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

