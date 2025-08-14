Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern/ Weitere Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Buldern kam es zu weiteren Fahrzeug-Aufbrüchen. Betroffen sind die Straßen Buldergeist, Alte Kirchstraße und Heifoer. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten die Täter Bargeld, aus dem Dritten wurde nichts entwendet. Wie bei den anderen Taten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6096260) steht nicht fest, wie diese geöffnet wurden. Die Tatzeiten liegen zwischen 13 Uhr am Dienstag (12.08.25) und 19 Uhr am Mittwoch (13.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

