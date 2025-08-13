PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Windige Geschäfte mit gewerblichen Anzeigen

Coesfeld (ots)

Anzeigen in Broschüren zu veröffentlichen, ist für Firmen nicht ungewöhnlich. Nun warnt die Polizei im Kreis Coesfeld vor einer Masche, mit der windige Personen Profit machen wollen. In Billerbeck kontaktierten Unbekannte mehrere Firmen via Telefon, die im Stadtplan mit einer Geschäftsanzeige vertreten waren.

In Folge des Telefonats erhielten die betroffenen Unternehmen eine Mail mit einem Vertragsformular, in dem sich ein Bild der von ihnen im Stadtplan geschalteten Anzeige befunden hat. In der Regel wird die Originalanzeige einfach in den falschen Vertrag hineinkopiert, um echt zu wirken.

Die dort angegebene Firmenadresse und weitere Vertragsbedingungen haben bei genauem Lesen nichts mit den Aufträgen zu tun, die für die echte Broschüre gelaufen sind. So ist auf dem Formular nicht mehr von einem Stadtplan, sondern von einer Bürgerinfo-Broschüre die Rede. Als Ansprechpartner wird eine Firma Graphic Media mit Sitz in Wilmington (USA) genannt. Im Internet gibt es bereits zahlreiche Warnungen zu dieser und anderen Firmen sowie dem Vorgehen, das auch als Kölner Masche bekannt ist.

Die Verträge erwecken den Eindruck, als liefen diese nur über einen bestimmten Zeitraum. Jedoch schließt man automatisch Folgeaufträge ab.

Die Polizei rät:

   -	Sehen Sie sich jedes Schreiben genau an -	Recherchieren Sie im 
Internet den Auftraggeber -	Senden Sie keine "Korrekturabzüge" 
zurück, wenn Sie nicht eindeutig vorher einen Druckauftrag an den 
Absender erteilt haben. -	Haben Sie einen entsprechenden Vertrag 
unterschrieben, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

